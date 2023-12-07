Кирилл Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилл Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1787

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

Около 1762 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1790 г.р.

Дети

Вычислено 1809 г.р.
Вычислено 1810 г.р.
Вычислено 1813 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787

Отец: Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Дмитрий Кириллович

Мать ребёнка: Анна Варфоломеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Иван Кириллович

Мать ребёнка: Анна Варфоломеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Ефанида Кирилловна

Мать ребёнка: Анна Варфоломеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Варфоломеевна

Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1823
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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