Кирилл Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1787
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787
Отец: Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Сын: Дмитрий Кириллович
Мать ребёнка: Анна Варфоломеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Иван Кириллович
Мать ребёнка: Анна Варфоломеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: Ефанида Кирилловна
Мать ребёнка: Анна Варфоломеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Варфоломеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1823