Козявкина (Кузнецова) Ксения Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козявкина (Кузнецова) Ксения Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Тимофей

Мать: Кузнецова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козявкина Рая

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козявкина Юлия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козявкин Леонид

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козявкин Юрий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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