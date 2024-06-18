Козявкина (Кузнецова) Ксения Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Тимофей
Мать: Кузнецова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козявкина Рая
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козявкина Юлия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козявкин Леонид
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козявкин Юрий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно