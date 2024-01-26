Новгородцева Марина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новгородцева Марина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.?

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.198

Дочь: Ушкина Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Новгородцев Алексей Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новгородцев Вадим Алексеевич

Отец ребёнка: Новгородцев Алексей Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новгородцев Алексей Валерьевич

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