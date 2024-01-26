Новгородцева Марина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.198
Дочь: Ушкина Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Новгородцев Алексей Валерьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новгородцев Вадим Алексеевич
Отец ребёнка: Новгородцев Алексей Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно