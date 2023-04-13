Лоскутова (Ларина) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутова (Ларина) Татьяна Александровна

Лоскутова (Ларина) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1957 г.р.
1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1944

Муж: Лоскутов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
15.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
15.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
02.01.1957

Сын: Лоскутов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Лоскутов Александр Сергеевич

Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
28.07.1960

Сын: Лоскутов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Лоскутов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
21.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Александр Сергеевич

Тогур, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close