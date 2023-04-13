Лоскутова (Ларина) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1944
Рождение ребёнка
15.12.1951
Рождение ребёнка
15.02.1955
Рождение ребёнка
02.01.1957
Сын: Лоскутов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Лоскутов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
28.07.1960
Сын: Лоскутов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Лоскутов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
21.05.1965
Тогур, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно