Феодосия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1912 ст.

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Аввакумов Ефим Игнатьевич

Новое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.01.1915 ст.

Дочь: Нина Ефимовна

Отец ребёнка: Аввакумов Ефим Игнатьевич

Новое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аввакумов Ефим Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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