Мартиненко Дмитрий Артемов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартиненко Дмитрий Артемов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1803 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Мартиненко Артем Дмитриев

Мать: Мартиненко Параскева

Место жительства
20.04.1835 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 258
Место жительства
10.10.1850 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454 лл 639
Смерть
Неизвестно
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