Бокова Кокина Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бокова Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бокова Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бокова Нина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно