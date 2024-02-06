Бокова Кокина Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокова Кокина Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бокова Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бокова Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бокова Нина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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