Шарипов Денис Фаузарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шарипов Фаузар
Мать: Шарипова Тамара
Рождение ребёнка
26.08.2011
Дочь: Шарипова Анастасия Денисовна
Мать ребёнка: Шарипова Юлия Фаритовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарипова Юлия Фаритовна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ДТП на Челябинской трассе.