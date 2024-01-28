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Шарипов Денис Фаузарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарипов Фаузар

Мать: Шарипова Тамара

Рождение ребёнка
26.08.2011

Дочь: Шарипова Анастасия Денисовна

Мать ребёнка: Шарипова Юлия Фаритовна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарипова Юлия Фаритовна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: ДТП на Челябинской трассе.
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