(Гельвих) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гельвих) Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Пол

Женский

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Гельвих Яков

Мать: Луиза

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