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(Гельвих) Екатерина Яковлевна
(Гельвих) Екатерина Яковлевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1894
Пол
Женский
Отец
Гельвих Яков
Около 1861 г.р.
Мать
(Гельвих) Луиза
1866 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец:
Гельвих Яков
Мать:
Луиза
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