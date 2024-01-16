Корзникова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Корзников Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Корзников Василий Иванович
Отец ребёнка: Корзников Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Корзников Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Корзников Иван Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850