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Корзникова Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Корзников Семён Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Кузьмич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Корзников Василий Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Кузьмич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Корзников Пётр Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Кузьмич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Корзников Иван Кузьмич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Иван Кузьмич

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1850
Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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