Зуева (Сарафанникова) Надежда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1959
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1981
Отец ребёнка: Зуев Михаил Борисович
Рождение ребёнка
11.05.1986
Дочь: Тимофеева Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Зуев Михаил Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно