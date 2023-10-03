Зуева (Сарафанникова) Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева (Сарафанникова) Надежда Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1981

Сын: Зуев Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Зуев Михаил Борисович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
11.05.1986

Дочь: Тимофеева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Зуев Михаил Борисович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Михаил Борисович

Смерть
Неизвестно
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