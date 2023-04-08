Санин Степан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1874 ст.
Дочь: Санина Дарья Степановна
Мать ребёнка: Санина Ефросинья Емельяновна
Место жительства
1874 ст.
Рождение ребёнка
20.03.1881 ст.
Дочь: Санина Матрона Степановна
Мать ребёнка: Санина Ефросинья Емельяновна
Рождение ребёнка
20.03.1881 ст.
Мать ребёнка: Санина Ефросинья Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно