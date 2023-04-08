Санин Степан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санин Степан Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1874 ст.

Дочь: Санина Дарья Степановна

Мать ребёнка: Санина Ефросинья Емельяновна

Грачевка, Харківська область
Место жительства
1874 ст.
Грачевка, Харківська область
Рождение ребёнка
20.03.1881 ст.

Дочь: Санина Матрона Степановна

Мать ребёнка: Санина Ефросинья Емельяновна

Грачевка, Харківська область
Рождение ребёнка
20.03.1881 ст.

Сын: Санин Василий Степанович

Мать ребёнка: Санина Ефросинья Емельяновна

Грачевка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Санина Ефросинья Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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