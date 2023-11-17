Шапошникова Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти09.08.1990
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
11.02.1931
Дочь: Мандрусова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Мандрусов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мандрусова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Мандрусов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мандрусов Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Мандрусов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мандрусова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Мандрусов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мандрусова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Мандрусов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мандрусов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Мандрусов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мандрусова Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Мандрусов Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.08.1990