Шапошникова Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапошникова Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

09.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Шапошников Дмитрий Никанорович

Мать: Татьяна Феофилактовна

Рождение ребёнка
11.02.1931

Дочь: Мандрусова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Мандрусов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мандрусова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Мандрусов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мандрусов Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Мандрусов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мандрусова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Мандрусов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мандрусова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Мандрусов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мандрусов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Мандрусов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мандрусова Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Мандрусов Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мандрусов Николай Александрович

Смерть
09.08.1990
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