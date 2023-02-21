Анна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Михайла Константинов

Отец ребёнка: Гостяй Павлов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Никита Константинов

Отец ребёнка: Гостяй Павлов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Макар Константинов

Отец ребёнка: Гостяй Павлов

Рождение ребёнка
1767

Сын: Егор Константинов

Отец ребёнка: Гостяй Павлов

Рождение ребёнка
1769

Сын: Яков Константинов

Отец ребёнка: Гостяй Павлов

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Прасковья Константинова

Отец ребёнка: Гостяй Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Константинов

Отец ребёнка: Гостяй Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гостяй Павлов

Смерть
Неизвестно
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