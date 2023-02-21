Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Михайла Константинов
Отец ребёнка: Гостяй Павлов
Рождение ребёнка
1762
Сын: Никита Константинов
Отец ребёнка: Гостяй Павлов
Рождение ребёнка
1762
Сын: Макар Константинов
Отец ребёнка: Гостяй Павлов
Рождение ребёнка
1767
Сын: Егор Константинов
Отец ребёнка: Гостяй Павлов
Рождение ребёнка
1769
Сын: Яков Константинов
Отец ребёнка: Гостяй Павлов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Прасковья Константинова
Отец ребёнка: Гостяй Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Константинов
Отец ребёнка: Гостяй Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гостяй Павлов
Смерть
Неизвестно