Хисаметдинов Садретдин
Место рожденияд.Адав-Тулумбаево
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Галиев Хисаметдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минжамал 1 Жена
Рождение ребёнка
01.06.1894
Сын: Садриев Ибрагим Садретдинович
Мать ребёнка: Минжамал 1 Жена
Рождение ребёнка
1908
Сын: Садриев Исмагил
Мать ребёнка: (Х) Сарбижихан 2 Жена
Смерть
Неизвестно