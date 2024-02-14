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Хисаметдинов Садретдин

Место рождения

д.Адав-Тулумбаево

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Галиев Хисаметдин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минжамал 1 Жена

Рождение ребёнка
01.06.1894

Сын: Садриев Ибрагим Садретдинович

Мать ребёнка: Минжамал 1 Жена

Рождение ребёнка
1908

Сын: Садриев Исмагил

Мать ребёнка: (Х) Сарбижихан 2 Жена

Смерть
Неизвестно

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