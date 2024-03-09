Чернышев Шимон Мордкович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 15.01.1868
Дата смерти13.04.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Вычислено 1889
Рождение ребёнка
13.07.1890 ст.
Дочь: Лукацкая Мария Семеновна
Мать ребёнка: Чернышева Ривекка Эзровна
Бракосочетание
Около 1894
Жена: Чернышева Бруха Эзровна
Смерть
13.04.1936
Москва, город федерального значения Москва