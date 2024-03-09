Чернышев Шимон Мордкович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышев Шимон Мордкович

Чернышев Шимон Мордкович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 15.01.1868

Дата смерти

13.04.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.01.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Вычислено 1889

Жена: Чернышева Ривекка Эзровна

Бобринец, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
13.07.1890 ст.

Дочь: Лукацкая Мария Семеновна

Мать ребёнка: Чернышева Ривекка Эзровна

Бобринец, Кіровоградська область
Бракосочетание
Около 1894

Жена: Чернышева Бруха Эзровна

Бобринец, Кіровоградська область
Смерть
13.04.1936
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close