Ваничкина Матрёна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1848
Дата смертиПосле 03.01.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1864
Дочь: Анастасия Захаровна
Отец ребёнка: Ваничкин Захар Ефимович
Бракосочетание
До ?.12.1869
Рождение ребёнка
03.01.1870
Дочь: Сыромятникова Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Ваничкин Захар Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 03.01.1870