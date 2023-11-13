Ваничкина Матрёна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваничкина Матрёна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1848

Дата смерти

После 03.01.1870

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1864

Дочь: Анастасия Захаровна

Отец ребёнка: Ваничкин Захар Ефимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До ?.12.1869

Муж: Ваничкин Захар Ефимович

Рождение ребёнка
03.01.1870

Дочь: Сыромятникова Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Ваничкин Захар Ефимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 03.01.1870
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