Кулашкина Акилина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулашкина Акилина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1899

Сын: Кулашкин Яков Еммануилов

Отец ребёнка: Кулашкин Еммануил Герасимов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулашкин Еммануил Герасимов

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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