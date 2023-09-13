Кузина (Волкова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина (Волкова) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1927

Дочь: Агиенко Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович

Сибирцево 1-е, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузин Иван Иванович

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