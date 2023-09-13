Кузина (Волкова) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1927
Дочь: Агиенко Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович
Сибирцево 1-е, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кузин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузин Иван Иванович