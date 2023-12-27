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Трубицын Роман Митрофанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1768

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Трубицын Митрофан Аникеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Анисья Романова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Марфа Романова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубицына Васса Данилова

Упоминание
Неизвестно
Архив Тверской Области | Фонд 312, опись 6, Книга 85, листы 434об-435
Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 350, опись 2, Книга 2746, листы 3287об | Фонд 350, опись 2, Книга 3546, листы 596об-597
Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 350, опись 2, Книга 2746, листы 3287об | Фонд 350, опись 2, Книга 3546, листы 596об-597
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
1768
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