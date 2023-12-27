Трубицын Роман Митрофанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1768
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Трубицын Митрофан Аникеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Анисья Романова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Марфа Романова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трубицына Васса Данилова
Упоминание
Неизвестно
Архив Тверской Области | Фонд 312, опись 6, Книга 85, листы 434об-435
Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 350, опись 2, Книга 2746, листы 3287об | Фонд 350, опись 2, Книга 3546, листы 596об-597
Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 350, опись 2, Книга 2746, листы 3287об | Фонд 350, опись 2, Книга 3546, листы 596об-597
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
1768