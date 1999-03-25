Зинина (Лукина) Пелагея Максимовна
Место рожденияд.Измайлово
Дата рождения25.04.1910 ст.
Дата смерти25.03.1999
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1910 ст.
д.Измайлово
Бракосочетание
17.06.1933
Рождение ребёнка
25.11.1937
Дочь: Малютина Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Зинин Сергей Григорьевич
г. Загорск
Рождение ребёнка
13.02.1940
Отец ребёнка: Зинин Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюпина Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Зинин Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архангельская Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Зинин Сергей Григорьевич
Смерть
25.03.1999
Причина смерти: Инсульт Цереброслероз Кардиосклероз