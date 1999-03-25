Зинина (Лукина) Пелагея Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинина (Лукина) Пелагея Максимовна

Место рождения

д.Измайлово

Дата рождения

25.04.1910 ст.

Дата смерти

25.03.1999

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1910 ст.

Отец: Лукин Максим Маркелович

Мать: Лукина Лукерья (Гликерия) Ефремовна

д.Измайлово
Бракосочетание
17.06.1933

Муж: Зинин Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
25.11.1937

Дочь: Малютина Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Зинин Сергей Григорьевич

г. Загорск
Рождение ребёнка
13.02.1940

Сын: Зинин Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Зинин Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюпина Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Зинин Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архангельская Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Зинин Сергей Григорьевич

Смерть
25.03.1999
Причина смерти: Инсульт Цереброслероз Кардиосклероз
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