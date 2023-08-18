Шестопалов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1953
Дочь: Егорова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Шестопалова Александра Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестопалов Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Шестопалова Александра Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестопалова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Шестопалова Александра Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремеева Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Шестопалова Александра Леонтьевна
Смерть
Неизвестно