Шестопалов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1953

Дочь: Егорова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Шестопалова Александра Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестопалов Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Шестопалова Александра Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестопалова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Шестопалова Александра Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремеева Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Шестопалова Александра Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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