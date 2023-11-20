Синцова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

1909 г.р.
1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

IB
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Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Сергеевна

Отец ребёнка: Синцов Сергей Давидович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Сергеевна

Отец ребёнка: Синцов Сергей Давидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синцов Сергей Давидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Сергей Давидович

Смерть
Неизвестно
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