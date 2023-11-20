Синцова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Сергеевна
Отец ребёнка: Синцов Сергей Давидович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Сергеевна
Отец ребёнка: Синцов Сергей Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синцов Сергей Давидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно