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(Попова) Ефросиния
(Попова) Ефросиния
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1753
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Попов Федор
1730 г.р.
Мать
Попова Агафья Савишна
1722 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец:
Попов Федор
Мать:
Попова Агафья Савишна
Смерть
Неизвестно
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