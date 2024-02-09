Юсипов Рушан Шамилевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юсипов Шамиль Сафинович
Мать: Юсипова Сания Исхаковна
Рождение ребёнка
22.09.200
Мать ребёнка: Юсипова Эльмира
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юсипова Эльмира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юсипова Эльмира