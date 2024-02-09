Юсипов Рушан Шамилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсипов Рушан Шамилевич

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юсипов Шамиль Сафинович

Мать: Юсипова Сания Исхаковна

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.09.200

Сын: Юсипов Артур Рушанович

Мать ребёнка: Юсипова Эльмира

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсипова Эльмира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юсипова Эльмира

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