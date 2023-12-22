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Алексеев Анисим Кириллович

Место рождения

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Алексеев Кирилл

Мать: не указана

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Алексеева Акулина Анисимовна

Мать ребёнка: Васильева Феодосия Васильевна

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Васильева Елена Анисимовна

Мать ребёнка: Васильева Феодосия Васильевна

Алексеевка, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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