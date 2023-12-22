Алексеев Анисим Кириллович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Алексеев Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Алексеева Акулина Анисимовна
Мать ребёнка: Васильева Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Васильева Елена Анисимовна
Мать ребёнка: Васильева Феодосия Васильевна
Алексеевка, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно