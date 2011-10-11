Нуруллин Фирдус Аухатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНуруллин Фирдус Аухатович

Нуруллин Фирдус Аухатович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1965

Дата смерти

11.10.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1991

Сын: Нуруллин Фаниль Фирдусович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нуруллина Фирдауся Фаязовна

Смерть
11.10.2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close