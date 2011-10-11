Нуруллин Фирдус Аухатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1965
Дата смерти11.10.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1991
Сын: Нуруллин Фаниль Фирдусович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нуруллина Фирдауся Фаязовна
Смерть
11.10.2011