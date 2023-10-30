Циркова Светлана Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Циркова Светлана Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1947

Дата смерти

30.10.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1973 г.р.

Добавил:

ЭИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цирков Алексей Анатольевич

Рождение ребёнка
27.08.1973

Дочь: Циркова Юлия Анатольевна

Отец ребёнка: Цирков Алексей Анатольевич

Смерть
30.10.2023
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