Циркова Светлана Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1947
Дата смерти30.10.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цирков Алексей Анатольевич
Рождение ребёнка
27.08.1973
Дочь: Циркова Юлия Анатольевна
Отец ребёнка: Цирков Алексей Анатольевич
Смерть
30.10.2023