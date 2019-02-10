Герасимчук-Куликовская Анна Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимчук-Куликовская Анна Станиславовна

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Место рождения

Украина г.Алчевск

Дата рождения

10.02.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина г.Алчевск
Рождение ребёнка
22.03.1991

Сын: Куликовский Артём

Отец ребёнка: не указан

Украина г.Алчевск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликовский Юрий

Отец ребёнка: не указан

Украина г.Алчевск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимчук Олег

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