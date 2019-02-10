Герасимчук-Куликовская Анна Станиславовна
Место рожденияУкраина г.Алчевск
Дата рождения10.02.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина г.Алчевск
Рождение ребёнка
22.03.1991
Сын: Куликовский Артём
Отец ребёнка: не указан
Украина г.Алчевск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликовский Юрий
Отец ребёнка: не указан
Украина г.Алчевск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасимчук Олег