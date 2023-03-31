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Емельянов Николай Александрович
Емельянов Николай Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.09.1949
Пол
Мужской
Отец
Емельянов Александр Сергеевич
1918 г.р.
Мать
Емельянова Варвара Васильевна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1949
Отец:
Емельянов Александр Сергеевич
Мать:
Емельянова Варвара Васильевна
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