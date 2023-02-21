Смоляков Михаил Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиПосле 1891
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец: Смоляков Спиридон
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1890
Рождение ребёнка
14.07.1891 ст.
Сын: Смоляков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Смолякова Васса Васильевна
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1891