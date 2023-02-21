Смоляков Михаил Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоляков Михаил Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

После 1891

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: Смоляков Спиридон

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1890

Жена: Смолякова Васса Васильевна

Рождение ребёнка
14.07.1891 ст.

Сын: Смоляков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Смолякова Васса Васильевна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1891
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