Кичанова Раисья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1955
Отец: не указан
Мать: Беляева Мария Филипповна
Рождение ребёнка
03.12.1982
Сын: Кичанов Александра Павлович
Отец ребёнка: Кичанов Павел Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кичанова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Кичанов Павел Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кичанов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Кичанов Павел Антонович