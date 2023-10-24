Кичанова Раисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичанова Раисья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1955

Отец: не указан

Мать: Беляева Мария Филипповна

Рождение ребёнка
03.12.1982

Сын: Кичанов Александра Павлович

Отец ребёнка: Кичанов Павел Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кичанова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Кичанов Павел Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кичанов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Кичанов Павел Антонович

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