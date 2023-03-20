Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1951
Дочь: Виноградова Вера Федоровна
Отец ребёнка: Виноградов Федор Фадеевич
Сархорн, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
05.04.1963
Дочь: Виноградова Светлана Федоровна
Отец ребёнка: Виноградов Федор Фадеевич
Рождение ребёнка
21.06.?
Дочь: Виноградова Нина Федоровна
Отец ребёнка: Виноградов Федор Фадеевич
Рождение ребёнка
15.07.?
Дочь: Виноградова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Виноградов Федор Фадеевич
Рождение ребёнка
15.07.?
Дочь: Виноградова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Виноградов Федор Фадеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Николай Федорович
Отец ребёнка: Виноградов Федор Фадеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Зоя Федоровна
Отец ребёнка: Виноградов Федор Фадеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Виталий Федорович
Отец ребёнка: Виноградов Федор Фадеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Виноградов Федор Фадеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно