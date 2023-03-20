Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1951

Дочь: Виноградова Вера Федоровна

Отец ребёнка: Виноградов Федор Фадеевич

Сархорн, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
05.04.1963

Дочь: Виноградова Светлана Федоровна

Отец ребёнка: Виноградов Федор Фадеевич

Рождение ребёнка
21.06.?

Дочь: Виноградова Нина Федоровна

Отец ребёнка: Виноградов Федор Фадеевич

Рождение ребёнка
15.07.?

Дочь: Виноградова Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Виноградов Федор Фадеевич

Рождение ребёнка
15.07.?

Дочь: Виноградова Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Виноградов Федор Фадеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Николай Федорович

Отец ребёнка: Виноградов Федор Фадеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Зоя Федоровна

Отец ребёнка: Виноградов Федор Фадеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Виталий Федорович

Отец ребёнка: Виноградов Федор Фадеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Виноградов Федор Фадеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Федор Фадеевич

Смерть
Неизвестно
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