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Петр Власович

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Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Влас Евсеевич

Мать: N

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Наум Петрович

Мать ребёнка: Ксения Семеновна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Савва Петрович

Мать ребёнка: Ксения Семеновна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Агафья Петровна

Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Филипп Петрович

Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Петр Петрович

Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Никифоровна

Смерть
1812
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