Петр Власович
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Влас Евсеевич
Мать: N
Рождение ребёнка
1759
Сын: Наум Петрович
Мать ребёнка: Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Савва Петрович
Мать ребёнка: Ксения Семеновна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Агафья Петровна
Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Филипп Петрович
Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Петр Петрович
Мать ребёнка: Гликерия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Никифоровна
Смерть
1812