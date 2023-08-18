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Шумилин Сергей Владимирович
Шумилин Сергей Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.12.1973
Пол
Мужской
Отец
Шумилин Владимир Васильевич
1946 г.р.
Мать
Шумилина Лидия Григорьевна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1973
Отец:
Шумилин Владимир Васильевич
Мать:
Шумилина Лидия Григорьевна
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