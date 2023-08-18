Шумилин Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилин Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1973

Отец: Шумилин Владимир Васильевич

Мать: Шумилина Лидия Григорьевна

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