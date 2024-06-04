Пермяков Юрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения04.12.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1983
Отец: Пермяков Алексей Кузьмич
Мать: Надежда Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пермякова Юлия
Место жительства
Неизвестно
город Киров, Кировская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
03.07.2001
Сын: Князев ? Ярослав
Мать ребёнка: не указана
город Киров, Кировская область, Российская Федерация