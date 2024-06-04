Пермяков Юрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПермяков Юрий Алексеевич

Пермяков Юрий Алексеевич

avatar

Место рождения

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

04.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1983

Отец: Пермяков Алексей Кузьмич

Мать: Надежда Сергеева

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пермякова Юлия

Место жительства
Неизвестно
город Киров, Кировская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
03.07.2001

Сын: Князев ? Ярослав

Мать ребёнка: не указана

город Киров, Кировская область, Российская Федерация

Мы используем куки для улучшения работы сайта.