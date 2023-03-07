Пестова Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова Пелагея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1843 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1851 г.р.
1853 г.р.

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестов Спиридон Михеев

Рождение ребёнка
1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестов Спиридон Михеев

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пестов Стефан Спиридонов

Отец ребёнка: Пестов Спиридон Михеев

Рождение ребёнка
1848

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестов Спиридон Михеев

Рождение ребёнка
1851

Сын: Пестов Григорий Спиридонов

Отец ребёнка: Пестов Спиридон Михеев

Лебедевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пелагея Спиридонова

Отец ребёнка: Пестов Спиридон Михеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестов Спиридон Михеев

Место жительства
Неизвестно
Лебедевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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