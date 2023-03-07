Пестова Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Рождение ребёнка
1843
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Пестов Спиридон Михеев
Рождение ребёнка
1848
Рождение ребёнка
1851
Сын: Пестов Григорий Спиридонов
Отец ребёнка: Пестов Спиридон Михеев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пелагея Спиридонова
Отец ребёнка: Пестов Спиридон Михеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно