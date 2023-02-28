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Киселев Семен Никитин

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

После 1904

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Киселев Никита Михайлов

Мать: Мария Ксенофонтова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
04.10.1882

Жена: Евфимия Николаева

Рождение ребёнка
1884

Сын: Киселев Алексей Семенов

Мать ребёнка: Евфимия Николаева

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.09.1890

Дочь: Анна Семенова

Мать ребёнка: Евфимия Николаева

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.03.1901

Дочь: Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Евфимия Николаева

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
После 1904
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