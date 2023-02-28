Киселев Семен Никитин
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиПосле 1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Киселев Никита Михайлов
Мать: Мария Ксенофонтова
Бракосочетание
04.10.1882
Жена: Евфимия Николаева
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Евфимия Николаева
Рождение ребёнка
08.09.1890
Дочь: Анна Семенова
Мать ребёнка: Евфимия Николаева
Рождение ребёнка
14.03.1901
Дочь: Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Евфимия Николаева
Смерть
После 1904