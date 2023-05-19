Мерзликина (Лазарева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти28.12.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1922
Отец ребёнка: Мерзликин Иван Никитович
Бракосочетание
Около 1936
Развод
Около 1936
Иван Никитович встретил другую женщину и вместе с ней уехал на север.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1974
Киев, Киевский уезд
После продолжительной болезни. На протяжении нескольких лет страдала деменцией на фоне склероза.