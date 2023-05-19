Мерзликина (Лазарева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзликина (Лазарева) Мария Ивановна

Место рождения

Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

28.12.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.
Около 1899 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
02.09.1922

Сын: Мерзликин Петр Иванович

Отец ребёнка: Мерзликин Иван Никитович

Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Около 1936

Муж: Мерзликин Егор Кириллович

Развод
Около 1936

Муж: Мерзликин Иван Никитович

Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Иван Никитович встретил другую женщину и вместе с ней уехал на север.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзликин Иван Никитович

Смерть
28.12.1974
Киев, Киевский уезд
После продолжительной болезни. На протяжении нескольких лет страдала деменцией на фоне склероза.
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