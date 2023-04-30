Солодовникова (Евстюнина) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовникова (Евстюнина) Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1998

Сын: Солодовников Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.10.2014

Дочь: Солодовникова Кристина Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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