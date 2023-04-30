Солодовникова (Евстюнина) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1998
Сын: Солодовников Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.2014
Дочь: Солодовникова Кристина Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности