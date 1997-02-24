(Прилепко) Елена
Место рожденияс.степное Ставропольский край
Дата рождения24.02.1997
Дата смерти04.11.2011
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1997
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
с.степное Ставропольский край
Смерть
04.11.2011
с.степное Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
с.Степное,Ставропольский край, Степновский район