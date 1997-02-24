(Прилепко) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прилепко) Елена

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Место рождения

с.степное Ставропольский край

Дата рождения

24.02.1997

Дата смерти

04.11.2011

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1997

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

с.степное Ставропольский край
Смерть
04.11.2011
с.степное Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
с.Степное,Ставропольский край, Степновский район
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