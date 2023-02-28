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Биан Мария Ивановна

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Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

До 1841

Дата смерти

После 1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Гражданство
До 1841
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Россия
Крещение
До 1841
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
После 1856
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Мещанская жена
Рождение ребёнка
20.10.1873 ст.

Сын: Биан Михаил Карлович

Отец ребёнка: не указан

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
До 1899
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
После 1899
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
После 1899
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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