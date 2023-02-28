Биан Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1841
Дата смертиПосле 1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Гражданство
До 1841
Россия
Крещение
До 1841
Работа или профессия
После 1856
Мещанская жена
Рождение ребёнка
20.10.1873 ст.
Сын: Биан Михаил Карлович
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
До 1899
Похороны
После 1899
Смерть
После 1899