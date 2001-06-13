Туралева Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туралева Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.2001

Отец: не указан

Мать: Туралева Елена Ивановна

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