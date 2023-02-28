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Шумков Сергей Владимирович

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Место рождения

Братск, город Братск, Иркутская область

Дата рождения

29.12.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1970

Отец: Шумков Владимир Георгиевич

Мать: Яковлева Светлана Александровна

Братск, город Братск, Иркутская область
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