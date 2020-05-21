Заморкина (Шутова) Капитолина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заморкина (Шутова) Капитолина Михайловна

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Место рождения

Слободино, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.07.1941

Дата смерти

21.05.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1941

Отец: Шутов Михаил Николаевич

Мать: Шутова Александра Константиновна

Слободино, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.07.1964

Сын: Заморкин Андрей Валентинович

Отец ребёнка: Заморкин Валентин Владимирович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.02.1968

Сын: Заморкин Олег Валентинович

Отец ребёнка: Заморкин Валентин Владимирович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Развод
07.01.1983

Муж: Заморкин Валентин Владимирович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заморкин Валентин Владимирович

Смерть
21.05.2020
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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