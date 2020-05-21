Заморкина (Шутова) Капитолина Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.07.1941
Дата смерти21.05.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1941
Рождение ребёнка
10.07.1964
Сын: Заморкин Андрей Валентинович
Отец ребёнка: Заморкин Валентин Владимирович
Рождение ребёнка
17.02.1968
Сын: Заморкин Олег Валентинович
Отец ребёнка: Заморкин Валентин Владимирович
Развод
07.01.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.05.2020