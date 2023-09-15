(Барышко) Любовь
Место рождения
Дата рождения29.01.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1924
Отец: Барышко Емельян
Мать: Барышко Мария
Место жительства
С 16.07.1942 по 18.01.1946
https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/70574899?s=70574899&t=632234&p=0
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно