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(Барышко) Любовь

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Место рождения

Харцызск

Дата рождения

29.01.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1900 и 1900 г.р.

Мать

Между 1898 и 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1924

Отец: Барышко Емельян

Мать: Барышко Мария

Место жительства
С 16.07.1942 по 18.01.1946
https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/70574899?s=70574899&t=632234&p=0
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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