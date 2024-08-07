Домна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.11.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Голубкова) Анна Ксенофонтова
Отец ребёнка: Голубков Ксенофонт Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубков Максим Ксенофонтов
Отец ребёнка: Голубков Ксенофонт Николаев
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: (Голубкова) Александра Ксенофонтова
Отец ребёнка: Голубков Ксенофонт Николаев
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Голубков Василий Ксенофонтов
Отец ребёнка: Голубков Ксенофонт Николаев
Рождение ребёнка
27.07.1894
Дочь: (Голубкова) Евдокия Ксенофонтова
Отец ребёнка: Голубков Ксенофонт Николаев
Смерть
02.11.1896