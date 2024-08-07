Домна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.11.1896

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Голубкова) Анна Ксенофонтова

Отец ребёнка: Голубков Ксенофонт Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Максим Ксенофонтов

Отец ребёнка: Голубков Ксенофонт Николаев

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: (Голубкова) Александра Ксенофонтова

Отец ребёнка: Голубков Ксенофонт Николаев

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Голубков Василий Ксенофонтов

Отец ребёнка: Голубков Ксенофонт Николаев

Рождение ребёнка
27.07.1894

Дочь: (Голубкова) Евдокия Ксенофонтова

Отец ребёнка: Голубков Ксенофонт Николаев

Смерть
02.11.1896

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