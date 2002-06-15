Шиманов Юрий Александрович
Место рожденияКондаково, Меленковского района
Дата рождения15.04.1963
Дата смерти15.06.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Кондаково, Меленковского района
Рождение ребёнка
11.09.1984
Дочь: Емельянова Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кондаково, Меленковского района
Рождение ребёнка
22.11.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кондаково, Меленковского района
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
15.06.2002
Кондаково, Меленковского района
Похороны
Неизвестно
Рождествено