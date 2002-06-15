Шиманов Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиманов Юрий Александрович

Шиманов Юрий Александрович

Место рождения

Кондаково, Меленковского района

Дата рождения

15.04.1963

Дата смерти

15.06.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Кондаково, Меленковского района
Рождение ребёнка
11.09.1984

Дочь: Емельянова Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кондаково, Меленковского района
Рождение ребёнка
22.11.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кондаково, Меленковского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.06.2002
Кондаково, Меленковского района
Похороны
Неизвестно
Рождествено
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close