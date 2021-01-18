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Коверский Александр Борисович

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Место рождения

Каменское, Дніпропетровська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.01.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
26.?.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Каменское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
17.03.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.01.2021
Каменское
Причина смерти: Сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Каменское
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