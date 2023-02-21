Немчинов Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1908
Дата смертиОколо ?.05.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.10.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1936
Дочь: Марочко Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Немчинова Варвара Степановна
Рождение ребёнка
29.08.1946
Сын: Немчинов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Немчинова Варвара Степановна
Жигалово, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.05.1988
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край