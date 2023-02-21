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Немчинов Дмитрий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1908

Дата смерти

Около ?.05.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1936

Дочь: Марочко Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Немчинова Варвара Степановна

Рождение ребёнка
29.08.1946

Сын: Немчинов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Немчинова Варвара Степановна

Жигалово, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немчинова Варвара Степановна

Смерть
Около ?.05.1988
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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